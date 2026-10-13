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Царьград

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В Самарской области погрузчик насмерть сбил рабочего на ферме

В Самарской области погрузчик насмерть сбил рабочего на ферме

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 44-летнего подсобного рабочего на животноводческом комплексе в Клявлинском районе, где в октябре его сбил двигавшийся задним ходом телескопический погрузчик.

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