Софья Эрнст снялась в откровенном платье без белья

Софья Эрнст, полюбившаяся зрителям по сериалу «Содержанки», пожаловалась на напряженный ритм жизни. Справиться со сложностями актриса смогла весьма необычный способ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Лева из «Би-2» поглумился над бойцами СВО с помощью нейросети, за что его требуют наказать
- Янину Соколовскую заочно приговорили в России к семи с половиной годам: за что осудили самую известную журналистку из Украины
- Токсины, смертность, экология: США перед лицом катастрофических последствий пожаров в Лос-Анджелесе
Свежие комментарии