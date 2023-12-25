Срочная помощь 150 мсд, освободившей Марьинку и наступающей дальше, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей: компанию «ОКСО» и ее гендиректора Юрия Данилова и за сетку-защиту от дронов, за шанцевый инструменты и рабицу Владимира из Москвы, за медикаменты и подсумки Лонга и друзей из Китая, за набор инструментов фонд «Русская тройка».
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