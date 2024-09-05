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Криштиану Роналду: «Победа Португалии на Евро равносильна победе на ЧМ. Меня мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной»

«Победа Португалии на чемпионате Европы [в 2016 году] равносильна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые действительно хотел выиграть.

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