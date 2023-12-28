В Минсельхозе обсудили планы на 2024 год

Группы реализации сельскохозяйственных проектов встретились сегодня в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, чтобы обсудить достигнутый прогресс и влияние на сельскохозяйственное сообщество в 2023 году, а также поставить новые цели.