В Минсельхозе обсудили планы на 2024 год

Группы реализации сельскохозяйственных проектов встретились сегодня в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, чтобы обсудить достигнутый прогресс и влияние на сельскохозяйственное сообщество в 2023 году, а также поставить новые цели.
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