В Великобритании введен запрет на строительство новых угольных шахт Соответствующий закон был принят парламентом.
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В Великобритании введен запрет на строительство новых угольных шахт Соответствующий закон был принят парламентом.
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