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Минобороны России: Системы ПВО уничтожили над Крымом и Кубанью 37 украинских беспилотников

Минобороны России: Системы ПВО уничтожили над Крымом и Кубанью 37 украинских беспилотников

Сегодня ночью средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в небе над Республикой Крым и Краснодарским краем были уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных с территории Украины.

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