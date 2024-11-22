Журналист рассказал о начавшейся в Киеве панике из-за угрозы удара России

В Киеве и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась паника из-за угрозы ответных ударов России. Об этом в эфире канала ABC News рассказал австралийский журналист Джон Лайонс, запись доступна на YouTube.
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