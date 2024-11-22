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Журналист рассказал о начавшейся в Киеве панике из-за угрозы удара России

Журналист рассказал о начавшейся в Киеве панике из-за угрозы удара России

В Киеве и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась паника из-за угрозы ответных ударов России. Об этом в эфире канала ABC News рассказал австралийский журналист Джон Лайонс, запись доступна на YouTube.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
США не получали разведданные по ударам МО России, а им по экстренной линии предупредили за 30 минут до нанесения ударов &quot;Орешником&quot;.
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17 час.
Иван Щукин
А вот это зря что предупреждали, хохлы бьют по России ракетами США и хитрожопой англичанкой без всяких предупреждений!
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16 час.

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