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Юрий Подоляка вспомнил слова «Дяди Васи», отвечая своим критикам

Юрий Подоляка вспомнил слова «Дяди Васи», отвечая своим критикам

Журналист, политический блогер, военный обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале вспомнил слова Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова («Дяди Васи»), отвечая своим критикам.

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