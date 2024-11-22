В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств

По версии следствия, группа лиц, в числе которых и 55-летний подозреваемый, реализуя преступный умысел, по предварительному сговору, в период с декабря 1997 года по август 2010 года организовала заключение инвестиционных контрактов, от имени подконтрольных им 11 обществ с ограниченной ответственностью, с администрацией Нижнего Новгорода.