Страна и люди
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Страна и люди

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С 15 апреля Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

С 15 апреля Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

Финляндия с 15 апреля введет ограничения для судов на границе с Россией С понедельника будет приостановлено движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, а также закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с РоссиейФото: ФТС России Финляндия с 15 апреля приостановит движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, а также закроет морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с Россией, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.

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