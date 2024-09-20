«Катя, ради всего святого, забери иск», — тяжелобольной Кушанашвили молит Лель не судиться с ним в трудный момент

Конфликт Кати Лель и Отара Кушанашвили вызывает противоречивые эмоции у публики. С одной стороны, люди массово поддерживают исполнительницу в том, что каждый человек, работающий в информационном пространстве, обязан серьезно анализировать, что несет в массы и думать о том, что говорит вслух.
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