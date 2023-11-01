дзен-блог "Фигачу на удалёнке с 2011": И упаси вас Бог сделать кому-нибудь замечание!"Каждый имеет право на бикини", говорят американцы.
ВЕЧЕРНЕЕ ЧТИВО: вы пришли в американский магазин...
Комментарии
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виктор матвеев
Вот уроды !!!
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1 д.
И
Ирина
И самое главное, что этот диагноз не поддается лечению....
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1 д.
Вера Ванидовская
Просто ужас ужасный. Страна , в которой такие понятия, не может выжить в долгосрочной перспективе. Люди как звери
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1 д.
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