Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 472 подписчика

ВЕЧЕРНЕЕ ЧТИВО: вы пришли в американский магазин...

ВЕЧЕРНЕЕ ЧТИВО: вы пришли в американский магазин...

дзен-блог "Фигачу на удалёнке с 2011": И упаси вас Бог сделать кому-нибудь замечание!"Каждый имеет право на бикини", говорят американцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор матвеев
Вот уроды !!!
Ответить
1 д.
И
Ирина
И самое главное, что этот диагноз не поддается лечению....
Ответить
1 д.
Вера Ванидовская
Просто ужас ужасный. Страна , в которой такие понятия, не может выжить в долгосрочной перспективе. Люди как звери
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх