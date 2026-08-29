Родителям первоклассников предложили давать выходной 1 сентября

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил 1 сентября давать одному из родителей первоклассника выходной, чтобы он мог отметить этот день с ребенком.
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