Положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось в июне по сравнению с маем

Согласно данным, опубликованным статистическим управлением Европейского союза, в июне по сравнению с маем в еврозоне наблюдался значительный рост положительного сальдо торгового баланса с остальным миСогласно данным, опубликованным статистическим управлением Европейского союза, в июне по сравнению с маем в еврозоне наблюдался значительный рост положительного сальдо торгового баланса с остальным миром, поскольку экспорт в этом месяце рос быстрее, чем импорт.