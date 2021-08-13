TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось в июне по сравнению с маем

Согласно данным, опубликованным статистическим управлением Европейского союза, в июне по сравнению с маем в еврозоне наблюдался значительный рост положительного сальдо торгового баланса с остальным миСогласно данным, опубликованным статистическим управлением Европейского союза, в июне по сравнению с маем в еврозоне наблюдался значительный рост положительного сальдо торгового баланса с остальным миром, поскольку экспорт в этом месяце рос быстрее, чем импорт.

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