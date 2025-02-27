«Украинская государственность?» И речи быть не может!

Среди ряда важных заявлений, сделанных на днях президентом России Владимиром Путиным относительно конфликта на Украине, прозвучало, в частности и такое: «Россия не против сохранения украинской государственности».
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