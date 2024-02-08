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Условия и порядок назначения досрочной пенсии родителям, воспитывавшим ребенка-инвалида.

Условия и порядок назначения досрочной пенсии родителям, воспитывавшим ребенка-инвалида.

Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 лет.

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