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Юлия Пересильд рассказала о занятиях тяжелой атлетикой

Юлия Пересильд рассказала о занятиях тяжелой атлетикой

Российская актриса тетра и кино, заслуженная артистка России, певица Юлия Пересильд заявила ИС «Вести», что каждый человек после 40 лет должен заниматься силовыми тренировками .

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