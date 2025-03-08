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В Индонезии обсуждают погром религиозной общиной кафе работающих в Рамадан

В Индонезии обсуждают погром религиозной общиной кафе работающих в Рамадан

Видеоролики, появившиеся в сети интернет, на которых группа людей врывается в кафе в городе Гарут индонезийской провинции Западная Ява, отчитывает находящихся там людей и владельцев заведения на нарушение поста в Рамадан, обсуждаются общественностью Индонезии, 8 марта сообщил информационный портал Detik news.

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