В Индонезии обсуждают погром религиозной общиной кафе работающих в Рамадан

Видеоролики, появившиеся в сети интернет, на которых группа людей врывается в кафе в городе Гарут индонезийской провинции Западная Ява, отчитывает находящихся там людей и владельцев заведения на нарушение поста в Рамадан, обсуждаются общественностью Индонезии, 8 марта сообщил информационный портал Detik news.