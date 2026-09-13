Онищенко: отказ от вредных привычек и занятия спортом позволят дожить до 100 лет

Чтобы дожить до 100 лет, следует регулярно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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