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Столтенберг признал «явные проблемы» с боеприпасами у НАТО

Столтенберг признал «явные проблемы» с боеприпасами у НАТО

НАТО имеет проблемы с военными запасами, однако североатлантический альянс «сильнее России». Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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