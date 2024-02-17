Столтенберг признал «явные проблемы» с боеприпасами у НАТО

НАТО имеет проблемы с военными запасами, однако североатлантический альянс «сильнее России». Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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