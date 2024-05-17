В Санкт-Петербурге скончался Народный артист России Олег Леваков

Известный российский актер и режиссер Олег Александрович Леваков скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, где он служил с 1974 года.
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