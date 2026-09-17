Мэр Нью-Йорка заявил об отказе участвовать в протестах против Нетаньяху

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, выступая за арест Биньямина Нетаньяху, заявил о своем отказе участвовать в протестах на Неделе высокого уровня ГА ООН с 22 по 28 сентября.
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