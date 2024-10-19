Письмо патриарха Кирилла будут вручать беременным в 16 регионах России Предстоятель РПЦ написал письмо в поддержку рождения ребёнка.
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Письмо патриарха Кирилла будут вручать беременным в 16 регионах России Предстоятель РПЦ написал письмо в поддержку рождения ребёнка.