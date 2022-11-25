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Англия — США — 0:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 25.11.2022

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Англии играла с США. Поединок проходил на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур, и закончился со счетом 0:0.

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