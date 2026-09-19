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Мировое обозрение

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Швейцария усиливает оборону на фоне конфликта на Украине и гибридных угроз

Швейцария усиливает оборону на фоне конфликта на Украине и гибридных угроз

Федеральный совет Швейцарии утвердил новую Стратегию национальной безопасности. Документ фиксирует заметную смену оптики: страна, десятилетиями строившая идентичность на нейтралитете и минимальной военной активности, теперь прямо называет среди главных вызовов конфликт на Украине, гибридные угрозы и уязвимость критически важной инфраструктуры.

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