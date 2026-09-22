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МККК: число пропавших без вести в ходе конфликта на Украине составило 275 тысяч

МККК: число пропавших без вести в ходе конфликта на Украине составило 275 тысяч

Число людей, пропавших без вести в связи с украинским конфликтом, достигло 275 тысяч. Об этом «Ведомостям» сообщила глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер.

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