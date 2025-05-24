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РФ запросила у Британии разъяснения по регистрации иностранного влияния

РФ запросила у Британии разъяснения по регистрации иностранного влияния

Российская дипмиссия в Британии запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иностранного влияния, которая должна вступить в силу с 1 июля текущего года, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Андрей Келин.

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