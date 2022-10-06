Польша требует ядерное оружие, чтобы ударить по Европе

Президент Польши Анджей Дуда делает одно громкое заявление за другим: то предлагает потребовать репарации за участие во Второй мировой войне от Германии, то от России, теперь глава государства высказался о возможности размещения ядерного оружия.
Президент Польши Анджей Дуда делает одно громкое заявление за другим: то предлагает потребовать репарации за участие во Второй мировой войне от Германии, то от России, теперь глава государства высказался о возможности размещения ядерного оружия.
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