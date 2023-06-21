Подразделения охраны Барнаульского ракетного соединения PBCH обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов

На полевых позициях применялись беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов движения подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и обнаружения диверсионных разведывательных групп.
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