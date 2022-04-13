В закон об образовании внесут изменения

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает отказ от термина «образовательная услуга», они предлагают отказаться от словосочетания, которое негативно воспринимают многие педагоги, сообщает PRIMPRESS.
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает отказ от термина «образовательная услуга», они предлагают отказаться от словосочетания, которое негативно воспринимают многие педагоги, сообщает PRIMPRESS.
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