Жил в коммуналке, плохо учился в школе, но стал мировой легендой и покорил Америку. Истории о детстве Ковалева

Так начинался путь звезды.Детство Алексея Ковалева было крайне насыщенным и богатым на события. Первые годы будущий обладатель Кубка Стэнли провел в обычной коммуналке — Ковалевы долгое время жили в весьма стесненных условиях.
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