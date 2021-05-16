Без обладателя Кубка Гагарина и с семью легионерами НХЛ: обнародован состав сборной России по хоккею на ЧМ в Латвии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил предварительный состав на чемпионат мира 2021 года. В него были включены 26 хоккеистов, в том числе семь представителей клубов НХЛ.
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