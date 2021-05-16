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Без обладателя Кубка Гагарина и с семью легионерами НХЛ: обнародован состав сборной России по хоккею на ЧМ в Латвии

Без обладателя Кубка Гагарина и с семью легионерами НХЛ: обнародован состав сборной России по хоккею на ЧМ в Латвии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил предварительный состав на чемпионат мира 2021 года. В него были включены 26 хоккеистов, в том числе семь представителей клубов НХЛ.

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кузнецов владимир
Странный чемпионат нас ждет. Судя по тем составам что собираются вполне могут выиграть Чехия или Швейцария
Лена Мисько
а нашим вообще ничего не светит?
кузнецов владимир
могут и наши выиграть, а могут и проиграть даже в 1/4. самый непредсказуемый чемпионат начиная с 2010.
Лена Мисько
тем интереснее... поболеем))
кузнецов владимир
сейчас вдруг подумал. оставили одно место для вратаря. в плей-офф НХЛ сошлись Тампа и Флорида. Если серия пройдет в четыре матча, то к плей-офф ЧМ могут подъехать либо Василевский ( что вряд-ли ), либо Бобровский.
кузнецов владимир
Ледовый холл на территории стадиона «Даугава» сдан в эксплуатацию, сообщает латвийский новостной портал Delfi. В среду, 12 мая, инспекторы Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) посетили ледовый холл стадиона «Даугава» и пришли к выводу, что большая часть недостатков пожарной безопасности, ранее выявленных службой, устранена, но не все. Ледовый холл «Даугава» планировалось сдать в эксплуатацию 17 марта. Позже дату перенесли на 30 апреля, но и в эти сроки уложиться не удалось. После двух переносов холл должны были сдать в эксплуатацию 5-7 мая, но и на этот раз в работе строителей были выявлены недостатки. В ходе проверки ледового холла 14 мая инспекторы констатировали, что выявленные недостатки в области пожарной безопасности устранены. Директор департамента спорта Министерства образования и науки Эдгар Северс сообщал, что строительная компания ARMS Group заплатит штраф за задержки в строительстве ледового холла в соответствии с условиями в заключённом ранее договоре. По некоторым данным, один день задержки обойдётся строителю в сумму до пяти тысяч евро. Во время предстоящего чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Риге, ледовый холл на стадионе «Даугава» будет отведён под тренировки национальных сборных. Матчи турнира будут проходить на «Арене Рига» и в Олимпийском спортивном центре.

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