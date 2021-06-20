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Собянин сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом после вакцинации

Собянин сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом после вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные врачи выявили повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе у вакцинированных ранее пациентов.

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