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Без «катастрофического забывания»: умные устройства Яндекса смогут запоминать новые команды без потери старых

Без «катастрофического забывания»: умные устройства Яндекса смогут запоминать новые команды без потери старых

Технология может использоваться в умных колонках, автомобильных ассистентах и другой технике с голосовым управлением Исследователи Яндекса представили новый метод обновления систем распознавания голосовых команд, который позволяет добавлять новые фразы без ухудшения распознавания уже известных.

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