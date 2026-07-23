Без «катастрофического забывания»: умные устройства Яндекса смогут запоминать новые команды без потери старых

Технология может использоваться в умных колонках, автомобильных ассистентах и другой технике с голосовым управлением Исследователи Яндекса представили новый метод обновления систем распознавания голосовых команд, который позволяет добавлять новые фразы без ухудшения распознавания уже известных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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