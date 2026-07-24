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Царьград

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Почему не удаётся найти Усольцевых: Депутат ответил в трёх словах

Почему не удаётся найти Усольцевых: Депутат ответил в трёх словах

Депутат назвал причину исчезновения Усольцевых тремя словами: "переохлаждение, травмы, тайга" - и признал, что отсутствие каких‑ либо следов в лесу остаётся большой загадкой.

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