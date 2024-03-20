Сотрудники Госавтоинспекции в Ростовской области помогли водителю автомобиля, у которого случился приступ панкреатита

В феврале 2024 года в вечернее время суток наряд ДПС в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Александра Пухликова и инспектора ДПС лейтенанта полиции Сергея Крыгина находились на маршруте патрулирования на 99 км автодороги М-4 «Дон, когда им поступило сообщение.