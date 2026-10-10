«Церковные лавки и благотворительные ярмарки: расширение миссии прихода» Для настоятелей храмов благочиний Георгиевской епархии сегодня особенно важно не замыкаться в стенах храма, а активно выходить к людям — там, где они живут, работают и отдыхают.