«Церковные лавки и благотворительные ярмарки: расширение миссии прихода» Для настоятелей храмов благочиний Георгиевской епархии сегодня особенно важно не замыкаться в стенах храма, а активно выходить к людям — там, где они живут, работают и отдыхают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- TmCraft: создание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым