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Церковные лавки и благотворительные ярмарки

Церковные лавки и благотворительные ярмарки

 «Церковные лавки и благотворительные ярмарки: расширение миссии прихода» Для настоятелей храмов благочиний Георгиевской епархии сегодня особенно важно не замыкаться в стенах храма, а активно выходить к людям — там, где они живут, работают и отдыхают.

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