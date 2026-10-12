Bloomberg: Зеленский на грани крупной ссоры с Трампом из-за дизельной сделки с Россией

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о сделке с российским лидером Владимиром Путиным, которая предусматривает выход российского дизеля на американский и мировые рынки.
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