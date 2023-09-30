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Жительница Новосибирска не пустила автохама на тротуар

Жительница Новосибирска не пустила автохама на тротуар

Женщина перегородила проезд иномарке, водитель которой пытался объехать пробку по пешеходной зоне.В Новосибирске смелая женщина-пешеход не позволила водителю Nissan Qashqai нарушить правила дорожного движения и выехать на тротуар.

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