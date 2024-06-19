Жена актера Милоша Биковича Ивана снялась в купальнике

Сербская модель и юристка Ивана Малич опубликовала в Instagram фотографию в купальнике. Ивана Малич была запечатлена в желтом бикини, которое дополнила солнцезащитными очками в леопардовой оправе и кольцом.
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