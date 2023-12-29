Генсек НАТО пообещал мониторить ситуацию с ракетой в Польше

Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что НАТО «мониторит ситуацию» и «сохраняет бдительность» в связи с инцидентом со входом в воздушное пространство Польши ракеты со стороны Украины.
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