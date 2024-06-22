WSJ: Байден поставил под угрозу сделку Украины по поставкам СПГ

Украина заключила крупную сделку с американским поставщиком сжиженного природного газа, но американский президент приостановил выдачу разрешений на новые проекты по экспорту СПГ из-за «зеленой повестки»С поставками сжиженного природного газа из США в Европу, и на Украину в частности, есть сложности, пишет The Wall Street Journal.