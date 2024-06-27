В Мордовии двое жителей села Тазино открыто похитили у 82-летней пенсионерки 135 тысяч рублей

Следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» возбуждены уголовные дела в отношении 46-летней жительницы села Тазино и ее 51-летнего сожителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп.
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