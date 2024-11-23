Детям убитой таксистки в Челябинской области меценаты подарили квартиру

Надежда Белугина

Если папы не было рядом, когда его семье было тяжело, не надо вспоминать о нём, когда семье оказали помощь. К сожалению, бывает: папа сразу рядом, оформляет опекунство и заодно квартиру на себя. Не те пошли отцы, к сожалению. Спасибо большое директору обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолию Ерёмину. У него большое сердце.