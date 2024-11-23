Медвежий угол
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Медвежий угол

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Детям убитой таксистки в Челябинской области меценаты подарили квартиру

Детям убитой таксистки в Челябинской области меценаты подарили квартиру

Юрий Кот О громком убийстве женщины-таксиста в Коркине Челябинской области не писал только ленивый.

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Комментарии
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серый777 котов
он где то есть - в жизни всё бывает
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11 час.
Надежда Белугина
Если папы не было рядом, когда его семье было тяжело, не надо вспоминать о нём, когда семье оказали помощь. К сожалению, бывает: папа сразу рядом, оформляет опекунство и заодно квартиру на себя. Не те пошли отцы, к сожалению. Спасибо большое директору обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолию Ерёмину. У него большое сердце.
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4 час.
СК
Светлана Киселева
Сколько таких мам по России работают,тянут в одиночку своих деток, ипотеку....и получают от ,,папаш,, копейки...
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30 мин.

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