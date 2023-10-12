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В Екатеринбурге кладовщик одного из уральских заводов отдал мошенникам 3.2 млн рублей

В Екатеринбурге кладовщик одного из уральских заводов отдал мошенникам 3.2 млн рублей

В отдел полиции № 9 Верх-Исетского района поступило заявление от местного жителя 1962 года рождения, кладовщика одного из уральских заводов, где он сообщил, что неизвестные обманным путем убедили его оформить кредиты на общую сумму 3,2 млн.

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