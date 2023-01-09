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В Челябинской области у пассажирского автобуса на трассе отказали тормоза

В Челябинской области у пассажирского автобуса на трассе отказали тормоза

Десять человек, находившихся в салоне, оказались на 36-градусном морозе. В мороз ранним утром 9 января произошло ЧП на трассе Москва-Челябинск.

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