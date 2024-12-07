"Без суда и следствия": Иноземцев настигает кара на улицах России

Александр Попов

В начале90-х в Чебоксары набежала толпа таджиков. Там у них была гражданская война и часть из них попала к нам. Мамаши с мелкими детьми сидели на всех углах. побирались или ходили по квартирам. дети постарше тырили всё что не прикручено. По вечерам отцы семейств на крутых тачках зависали в кабаках. В результате они достали весь личный состав и их выгнали. А где то 6 лет назад в республику не пустили китайцев. Так что мне плевать не надо. я знаю о чём говорю.