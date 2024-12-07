"Без суда и следствия": Иноземцев настигает кара на улицах России

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Комментарии
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Александр Попов
В начале90-х в Чебоксары набежала толпа таджиков. Там у них была гражданская война и часть из них попала к нам. Мамаши с мелкими детьми сидели на всех углах. побирались или ходили по квартирам. дети постарше тырили всё что не прикручено. По вечерам отцы семейств на крутых тачках зависали в кабаках. В результате они достали весь личный состав и их выгнали. А где то 6 лет назад в республику не пустили китайцев. Так что мне плевать не надо. я знаю о чём говорю.
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28 мин.
РАИСА КРАСЮК
Прближе к Федорову переселить этих обезьян ..тогда поймет нужны эти звери здесь в России .Федоров и нашим и вашим ..скользкий  типчик
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11 мин.
РАИСА КРАСЮК
Пусть их черти любят .а Русским эт  отморозки не нужны .на них проимвно смотреть .грязные вонючие ...и их шлюшки такие же приезжают работать в бардели своих же обслуживсют .детей рожают бросают в детдомах .а потом кормилицу зашивают.  Едут девственицами домой.
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6 мин.

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