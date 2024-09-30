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Генерал ВВС США пожаловался на резкий выпад российского Су-35С у Аляски

Генерал ВВС США пожаловался на резкий выпад российского Су-35С у Аляски

Су-35 ВС РФ сделал небезопасное движение, пройдя рядом с F-16 у Аляски. Об этом рассказал в своем профиле социальной сети X* генерал Военно-воздушных сил Америки Грегори Гийо, занимающий пост главнокомандующего воздушно-космической обороной СА (NORAD).

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