Генерал ВВС США пожаловался на резкий выпад российского Су-35С у Аляски

Су-35 ВС РФ сделал небезопасное движение, пройдя рядом с F-16 у Аляски. Об этом рассказал в своем профиле социальной сети X* генерал Военно-воздушных сил Америки Грегори Гийо, занимающий пост главнокомандующего воздушно-космической обороной СА (NORAD).