Классификация постконфликтного статуса Крыма будет непростой задачей, - Financial Times.Как пишет газета, администрация Трампа, похоже, хочет относиться к Крыму иначе, чем к другим территориям под контролем России.
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